Milan, si pensa subito all'Empoli. Oggi allenamento a Milanello

Dopo la vittoria per 4-2 nell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, il Milan tornerà subito in campo domenica contro l'Empoli nella sfida valida per la 28esima giornata di Serie A; per questo motivo, i rossoneri sosterranno già oggi un allenamento a Milanello.



Questo il tabellino di Milan-Slavia Praga di Europa League:

MILAN-SLAVIA PRAGA 4-2

Marcatori: 34’ Giroud, 36’ Douděra, 44’ Reijnders, 45’+1 Loftus-Cheek, 65’ Schranz, 85’ Pulisic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 46’ Calabria), Kjær, Gabbia (dal 46’ Tomori), Theo Hernández; Adli, Reijnders (dal 80’ Bennacer); Pulisic, Loftus-Cheek (dal 66’ Jovic), Leão; Giroud (dal 80’ Okafor). A disp.: Mirante, Sportiello, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Musah; Chukwueze. All.: Pioli.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Holeš, Zima, Diouf; Masopust (dal 87’Tomič), Dorley; Douděra, Provod (dal 83’ Jurečka), Zmrzlý [dal 83’ Bořil (dal 87’ Wallem)]; Chytil (dal 61’ Schranz). A disp.: Mandous, Sirotnik, Konečný, Ogbu; Jurasék, Tijani, van Buren. All.: Trpišovský.

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR).

Ammoniti: 2’ Florenzi, 72’ Calabria.

Espulsi: 26’ Diouf.

Recupero: 2' 1T, 3’ 2T.