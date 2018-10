Milan, si rivede Caldara

Il Milan tornerà in campo domani contro il Real Betis. Il match contro la formazione spagnola potrebbe essere l’occasione del ritorno in campo di Mattia Caldara. Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa odierna, ha lasciato intendere che il difensore acquistato in estate dalla Juventus scenderà in campo contro la formazione spagnola. Il numero 33 rossonero non scende in campo dalla prima partita di Europa League in stagione, contro il Dudelange.