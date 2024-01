Milan: si rivede Pellegrino con la Primavera, in campo dopo 77 giorni

E' il giorno di Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:45 in quella che potrebbe essere una sfida chiave per il percorso dei rossoneri in campionato. In questo momento però, è anche in corso la sfida tra Milan Primavera e Torino, con i ragazzi di Ignazio Abate a caccia dell'Inter prima in classifica.

Dopo 77 giorni dall'infortunio rimediato contro il Napoli, si rivede in campo quest'oggi con la Primavera, il difensore argentino Marco Pellegrino che prosegue così in vista del rientro in prima squadra.