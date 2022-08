Milan, si torna a giocare il 21 agosto: l'ultima volta fu nel 2016

MilanNews.it

Questa sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta nell'incontro valido per la seconda giornata di Serie A in programma al Gewiss Stadium. I rossoneri torneranno a giocare il 21 agosto sei anni dopo l'ultima volta, quando riuscirono a superare il Torino per 3-2 nell'incontro valido per la prima giornata della stagione 2016/2017. In quel caso fu decisiva una tripletta siglata da Carlos Bacca ed un rigore parato al 94' da Donnarumma su Belotti.