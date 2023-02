MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo un pareggio contro la Roma (2-2) e una sconfitta contro l’Inter (0-1), il Milan ha colto il primo successo in casa in Serie A nel 2023. Vittoria che mancava da quasi un mese: il Milan ha colto un successo in Serie A per la prima volta da gennaio scorso (2-1 v Salernitana).