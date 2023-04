MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato già ieri (QUI) e come rimarcato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer non sarà della partita oggi a Bologna: Stefano Pioli ha deciso di lasciare a riposo a Milano il cnetrale danese in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli in cui, molto probabilmente, il centrale sarà titolare.