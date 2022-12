Milan, Simon Kjaer raggiungerà i compagni a Dubai il 15 dicembre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer è stato eliminato ben prima del previsto ai Mondiali in Qatar con la Danimarca di cui è capitano. Solo un punto in tre partite ed eliminazioni ai gironi per i danesi. Simon dunque farà in tempo a raggiungere i suoi compagni rossoneri a Dubai nel ritiro che inizierà domani sera con la partenza. L'arrivo di Kjaer, secondo quanto riporta Tuttosport, è fissato per il 15 dicembre negli Emirati.