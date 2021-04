Milan, sindrome da San Siro: solo due vittorie nel 2021. L'ultima delle quali due mesi fa

Il cammino a San Siro del Milan si mostra preoccupante. Il pareggio contro la Sampdoria evidenzia enormi difficoltà nel proprio stadio: in questo 2021 i rossoneri hanno vinto solo in due occasioni, contro Torino e Crotone. Contro i pitagorici l'ultimo successo, datato 7 febbraio. Per il resto 4 sconfitte e due pareggi per il rotto della cuffia, contro Udinese grazie al regalo nei minuti di recupero di Stryger Larsen e contro la Sampdoria oggi pomeriggio, grazie alla rete di Hauge a tre minuti dalla fine e con i blucerchiati in dieci per oltre mezz'ora. Anche nelle altre competizioni non è andata meglio: un pareggio di grande sofferenza contro uno Stella Rossa in dieci e un ko contro il Manchester United che è costato l'eliminazione in Europa League. In Coppa Italia infine un sofferto successo ma solo dopo i calci di rigore contro il Torino, dopo che nei 120' la partita era terminata sullo 0-0. Bonus track, i derby: formalmente in casa dell'Inter, ma pur sempre a San Siro. Ed entrambi, Serie A e Coppa Italia, in favore dei nerazzurri.