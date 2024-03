Milan-Slavia Praga, Ibra e Furlani insieme nel pre partita

Anche oggi Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Cardinale nel Milan, ha vissuto il pre partita a San Siro insieme al CEO Giorgio Furlani. Zlatan, formalmente non inserito nell'organigramma nel club rossonero, è una figura oltremodo presente e soprattutto collaborativa con tutti i dirigenti attualmente in carica.

Nel pre partita Furlani ne ha parlato a Sky: "Io e Zlatan lavoriamo in gruppo di lavoro. Lavoriamo in piena sintonia. Ibra porta tante competenze. E' stato un campione in campo e lo sarà anche fuori dal campo. Sono fortunato a lavorare con lui".