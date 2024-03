Milan-Slavia Praga, sono 6 i diffidati in distinta. E 4 hanno la maglia rossonera

Sono 4 i giocatori del Milan diffidati, tra quelli in distinta. Tra i titolari vi sono Mike Maignan e Alessandro Florenzi, mentre in panchina ci sono Fikayo Tomori e Yunus Musah. Due diffidati per lo Slavia Praga: l centrocampista Lukas Masopust e l'attaccante Muhamed Tijani, quest'ultimo in panchina.