© foto di www.imagephotoagency.it

Non è un buon momento per il Milan in campionato: i rossoneri non riescono a trovare la giusta continuità. Oggi è arrivato un pareggio contro la Roma in una gara molto importante per la corsa Champions League. Si tratta solo del nono punto nelle ultime 5 gare di Serie A per la squadra di mister Pioli. La rotta, per la volata finale, va invertita.