Milan, solo Allegri ha fatto più punti di Gattuso nel 2018

Dopo aver centrato l’Europa nella scorsa stagione, Gattuso, nonostante infortuni e un organico non galattico, è in zona Champions. Come riporta La Gazzetta dello Sport, solo Allegri, nell’anno solare 2018, ha raccolto più punti di Rino. Il tecnico rossonero ne ha totalizzati 4 in più di Spalletti, 7 in più di Di Francesco e 8 in più di Simone Inzaghi. In questo quadro di difficoltà, Gattuso appare cresciuto, nelle conoscenze e nella personalità, e sta caratterizzando sempre di più il suo giovane Milan.