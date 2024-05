Milan, solo Arsenal e B.Mönchengladbach hanno segnato più gol dei rossoneri su corner nei maggiori cinque campionati europei

vedi letture

Il Milan ha segnato 12 gol su sviluppo di corner in questo campionato, almeno tre più di ogni altra squadra in Serie A TIM e meno solo di Arsenal (16) e Borussia Mönchengladbach (14) nei maggiori cinque campionati europei, mentre il Cagliari ne ha concessi nove da questa situazione di gioco, meno solamente del Frosinone nel massimo campionato italiano (11). Lo riferisce il sito della Lega Serie A in vista della sfida di questa sera tra i rossoneri e i sardi.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it