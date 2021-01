Milan, solo il Napoli ha calciato più volte in porta in Serie A: il dato

Come riportato dal sito della Lega Serie A, il Milan ha calciato in porta in queste 16 partita, ben 229 volte. Di questi 229 tiri, 100 sono finiti nello specchio della porta, 81 fuori e 48 sono stati respinti. La squadra di Stefano Pioli, è la seconda formazione che calcia di più in porta in tutta la Serie A. Meglio del Milan, ha fatto solo il Napoli (che ha anche una partita in meno) con 263 tiri. Seguono i rossoneri, l'Inter a 220 tiri, l'Atalanta a 218 e la Roma a 2017.