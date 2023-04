Milan, solo un diffidato è titolare contro l'Empoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tre i diffidati del Milan in vista della sfida di questa sera contro l'Empoli: si tratta di Kalulu, Kjaer e Rebic. Chiaramente, Kalulu è out per infortunio e non rischia di saltare il prossimo match, cosa valida, invece, per il danese e per il croato, i quali, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro il Bologna. Solo Ante Rebic partirà questa sera titolare contro l'Empoli.