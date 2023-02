Milan, solo uno dei 5 diffidati è titolare a Monza. Gli altri 3 in panchina, out Calabria

MilanNews.it

Tra le fila dei rossoneri, impegnati oggi alle 18:00 in casa del Monza, ci sono ben cinque giocatori diffidati, che alla prossima ammonizione dovranno poi scontare un turno di squalifica. Si tratta di Davide Calabria (out per infortunio), Simon Kjaer (panchina), Rafael Leao (titolare), Ante Rebic (panchina) ed Olivier Giroud (panchina).