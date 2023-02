Milan, sono 10 i giocatori che hanno esordito in rossonero contro il Torino. Tra gli allenatori...

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 10 i giocatori rossoneri ad avere un Milan-Torino come partita di esordio in rossonero; tra questi ricordiamo Cesare Lovati (14/05/1911), Rufo Emiliano Verga (01/11/1987), Florin Raducioiu (21/08/1993), Giacomo Olzer (12/01/2021, sua unica partita ufficiale col Milan). Tra gli allenatori rossoneri, l’unico ad esordire in un Milan-Torino fu Vincenzo Montella (21/08/2016, Milan vs Torino 3-2). Curiosamente, Montella ebbe la sua ultima panchina a San Siro sempre contro il Torino (26/11/2017, Milan vs Torino 0-0). Un altro tecnico rossonero sedette sulla panchina del Milan per l’ultima volta in casa contro il Torino: Herbert Larry Burgess (22/07/1928, Milan vs Torino 2-2).