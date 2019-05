Milan, sono 12 i rossoneri convocati in nazionale

Con il campionato in vacanza, ora la scena se la riprenderanno le Nazionali. Diversi gli impegni, 12 i rossoneri convocati. Romagnoli sarà a disposizione per la doppia gara valida per le qualificazione ad Euro 2020: Grecia-Italia (sabato 8 giugno alle 20.45 ad Atene) e Italia-Bosnia ed Erzegovina (martedì 11 giugno alle 20.45 a Torino).

Sempre in maglia azzurra, Cutrone e Calabria parteciperanno al pre-ritiro dell'U21 a Roma in vista dell'Europeo casalingo, mentre l'U20 di Plizzari e Bellanova giocherà gli Ottavi di finale del Mondiale (domenica 2 giugno alle 17.30).

Anche la Polonia di Piatek e la Turchia di Calhanoglu andranno avanti nel loro cammino europeo: Krzysztof affronterà la Macedonia del Nord (venerdì 7 giugno alle 20.45 a Skopje) e Israele (lunedì 10 giugno alle 20.45 a Varsavia); per Hakan, invece, prima le amichevoli contro Grecia (giovedì 30 maggio alle 20.00) e Uzbekistan (domenica 2 giugno alle 20.00) e poi i match ufficiali contro Francia (sabato 8 giugno alle 20.45 a Konya) e Islanda (martedì 11 giugno alle 20.45 a Reykjavik). La Svizzera di Rodriguez, poi, sfiderà il Portogallo nella Semifinale di Nations League (mercoledì 5 giugno alle 20.45 a Porto).

La Coppa America 2019 (46° edizione) vedrà protagonisti Paquetá, Laxalt e Zapata. Per Lucas prima le amichevoli Brasile-Qatar (mercoledì 5 giugno alle 22.00) e Brasile-Honduras (domenica 9 giugno alle 21.00) e poi, nel girone A, spazio a Brasile-Bolivia (sabato 15 giugno alle 2.30 a San Paolo), Brasile-Venezuela (mercoledì 19 giugno alle 2.30 a Salvador) e Perù-Brasile (sabato 22 giugno alle 21.00 a San Paolo). Per Cristian, nel girone B, Argentina-Colombia (domenica 16 giugno a mezzanotte a Salvador), Colombia-Qatar (mercoledì 19 giugno alle 23.30 a San Paolo) e Colombia-Paraguay (domenica 23 giugno alle 21.00 a Salvador). Per Diego, nel girone C, Uruguay-Ecuador (lunedì 17 giugno a mezzanotte a Belo Horizonte), Uruguay-Giappone (venerdì 21 giugno all'1.00 a Porto Alegre) e Cile-Uruguay (martedì 25 all'1.00 a Rio de Janeiro).

Infine, la Costa d'Avorio di Kessie se la vedrà contro Sudafrica (lunedì 24 alle 16.30 al Cairo), Marocco (venerdì 28 alle 19.00 al Cairo) e Nambia (lunedì 1° luglio alle 18.00 al Cairo) nel gruppo D dell'African Nations Cup.