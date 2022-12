MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori è divenuto un pilastro del Milan. Il difensore inglese in questa prima parte di stagione ha giocato venti partite, quindici delle quali in Serie A e cinque in Champions League. L'ex Chelsea ha anche effettuato quarantotto contrasti con successo, nello specifico trentanove in campionato e nove in Europa.