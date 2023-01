MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, come riportato dai colleghi di Transfermarkt, ha segnato 58 gol in Serie A in 34 gare disputate nell'anno solare 2022. I rossoneri, con questo score, si piazzano al quinto posto in questa speciale classifica, preceduti da Napoli (76), Inter (69), Lazio (64) ed Udinese (59).