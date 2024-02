Milan, sono 7 i gol subiti nel 2024: tre di questi sono arrivati da calcio di rigore

vedi letture

Considerati i numeri registrati fino ad ora in stagione è chiaro che il Milan ha da che migliorare qualcosa in fase difensiva, anche perché i 27 gol subiti sono forse troppi per una squadra come quella di Stefano Pioli che dovrebbe aspirare allo scudetto.

Il dato particolare, pero', è che il diavolo al momento ha lo stesso esatto rendimento dell'anno dello scudetto, ma non è l'unico aspetto sul quale ci sarebbe da soffermarsi e lavorare. Stando a dati Opta, infatti, tre degli ultimi sette gol subiti dal Milan in campionato sono arrivati su calcio di rigore.