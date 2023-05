Milan, sono ben 16 punti in meno in campionato rispetto ad un anno fa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 35 giornate di Serie A, il Milan, reduce dalla sconfitta in casa dello Spezia per 2-0, ha raccolto 61 punti, ben 16 punti in meno rispetto ad un anno fa quando alla 35^ giornata aveva collezionato 77 punti. Un calo vertiginoso per i rossoneri che ora sono quinti in classifica e dunque al momento fuori dalla zona Champions.