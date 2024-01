Milan, sono ben 7 gli Under 20 schierati da Pioli finora in stagione

vedi letture

Non è una novità che il progetto del Milan degli ultimi anni si basi sui giovani, ma forse mai come quest'anno: fino a questo momento, infatti, sono già ben sette gli Under 20 che Stefano Pioli ha messo in campo in una gara ufficiale, vale a dire Traorè, Camarda, Simic, Zeroli, Romero, Bartesaghi e Jimenez.

Queste scelte di Pioli sono state ovviamente dettate anche dalla necessità e dell'emergenza infortuni che ha colpito il Milan nella prima parte di stagione, ma è innegabile che il tecnico rossonero abbia ricevuto risposte molto incoraggianti da questi ragazzi che potranno certamente ritagliarsi altri spazi in futuro. Dopo il match di Coppa Italia contro il Cagliari, Pioli ha dichiarato: "I giovani non sono più solo opzioni, ma vere alternative quando c’è bisogno".