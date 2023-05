Milan, sono cinque i diffidati in vista della gara contro la Cremonese

MilanNews.it

Il Milan riprenderà il proprio cammino in campionato domani sera, ospitando la Cremonese nell'ultimo turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata di Serie A. In casa rossonera saranno ben cinque i diffidati, che in caso di ammonizione sarà costretti a saltare la successiva sfida contro la Lazio. A rischio squalifica, per il Milan, ci sono Kjaer, Kalulu, Rebic, Thiaw e Pobega. Il centrocampista italiano, tuttavia, sarà indisponibile per la prossima gara.