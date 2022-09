Milan, sono cinque i precedenti in casa con delle squadre croate

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono cinque le occasioni in cui il Milan ha ospitato squadre croate, anche se in te di queste cinque occasioni ancora facevano parte della Jugoslavia. Finora 4 vittorie e un pareggio, l'ultimo precedente nell'Europa League 2017-18, quando il Milan strappò la vittoria al Rijeka per 3-2 in una partita assurda, totalmente in controllo fino al minuto 84, quando il Rijeka con Acosty accorciava le distanze dal 2-0 firmato André Silva e Musacchio. Al 90' un rigore a favore dei croati portò le cose in parità grazie ad Elez. Per fortuna Patrick Cutrone al 94' regalò la vittoria al Milan.