Milan, sono due clean sheet di fila: non succedeva da un anno

Il Milan ha vinto ieri la sua prima partita stagionale in Europa League, l'andata dei playoff contro il Rennes, con il netto punteggio di 3-0. Gol di Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e di Rafa Leao. I rossoneri affronteranno di nuovo i francesi giocedì prossimo in Bretagna per il verdetto finale sulla qualificazione al prossimo turno.



Secondo gli OptaFacts del match di ieri, il Milan ha vinto due partite di fila con annesso clean sheet in tutte le competizioni per la prima volta da febbraio 2023 (serie di quattro in quel caso).



Questo il tabellino di Milan-Rennes di Europa League:

MILAN-RENNES 3-0

Marcatori: 32’ e 48’ Loftus-Cheek, 53’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 75’ Terracciano), Kjær (dal 62’ Thiaw), Gabbia, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (dal 81’ Adli), Loftus-Cheek (dal 75’ Bennacer), Leão (dal 62’ Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (dal 67’ Seidu), Omari, Theate, Truffert (dal 75’ Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (da 76’ Blas), D. Doué (dal 76’ Salah); Kalimuendo (dal 67’ Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé, Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Ammoniti: 87’ Nagida.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.