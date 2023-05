MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si giocherà a breve Milan-Cremonese, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A in programma alle 21.00 a San Siro. In casa rossonera sono quattro gli assenti per la sfida di questa sera. Si tratta di Ibrahimovic, Pobega, Dest e Tomori. Il difensore inglese è l'unico squalificato per l'incontro con i grigiorossi.