Milan, sono quattro gli assist forniti da Tonali fra Serie A e Champions League

Sono diciannove le gare giocate da Sandro Tonali in questa stagione. Il centrocampista rossonero ha disputato 13 incontri in Serie A, non perdendosi neanche un match della fase a girone di Champions League. Il classe 2000 ha anche fornito ben quattro assist (due in campionato e due in Champions) ai propri compagni di squadra, permettendo a Giroud, Leao e Gabbia di andare in gol.