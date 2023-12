Milan, sono tre i giocatori rossoneri che hanno già vinto l'Europa League

Gli obiettivi del Milan sono cambiati. La delusione per l'eliminazione dalla Champions League c'è stata e non poteva essere altrimenti: la qualificazione agli ottavi era un obiettivo minimo stagionale. Adesso però i rossoneri si giocheranno le loro carte in Europa League, competizione in cui entrano, sulla carta, come una delle squadre favorite.

All'interno della rosa del Diavolo, ci sono tre giocatori che hanno già vinto l'Europa League, cosa che invece non è mai riuscita al club in 12 apparizioni precedenti. Si tratta di Olivier Giroud e Ruben Loftus-Cheek che l'hanno vinta insieme con il Chelsea nel 2019 nella finale tutta inglese con l'Arsenal: 4-1, con il francese che aprì le danze della finalissima e l'inglese invece che non giocò perchè indisponibile. Il terzo è invece Samuel Chukwueze che la vinse con il Villarreal nel 2021, in finale contro il Manchester United ai calci di rigore: anche lui fu costretto a saltare la finale.