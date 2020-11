Milan, sosta da capolista con Ibrahimovic capocannoniere

Il Milan arriva alla seconda sosta per le nazionali al primo posto di Serie A, da imbattutto, con il suo giocatore più rappresentativo come capocannoniere del campionato. Nelle prime sette partite del torneo i rossoneri hanno ottenuto cinque vittorie (Bologna, Crotone, Spezia, Inter e Udinese) e due pareggi (Roma e Hellas Verona). Assoluto protagonista di questo avvio di stagione non può che essere Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è il capocannoniere del campionato con 8 gol in 5 partite.