Milan, sostenibilità e cura del pianeta: l'appello social per tutti i tifosi

Apparso sui profili social del club rossonero, l'interessante messaggio video con protagonisti alcuni giocatori rossoneri, con un tema molto preciso: migliorare il pianeta terra con cura e sostenibilità. Il messaggio social.

Join AC Milan and Treedom in a festive journey of sustainability!

Buy our limited-edition Christmas sweater, or contribute directly on our Treedom page!



Let's score goals for both AC Milan and Mother Earth #SempreMilan