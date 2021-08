Milan, spettacolo e gol a San Siro. Ultimo sforzo sul mercato

Il Milan vince e convince. Il successo casalingo contro il Cagliari è stato accolto con grande entusiasmo e partecipazione da parte dei 31 mila tifosi allo stadio san Siro, che per la prima volta ha riaperto alle gare dei rossoneri dopo la pandemia. Un Milan cresciuto e più maturo rispetto all’anno scorso, con qualche giocatore che ha cominciato a prendere consapevolezza nei propri mezzi. L’esempio lampante è Sandro Tonali, autore di un gol bellissimo su punizione, il primo in maglia rossonera. Emozione speciale per lui, milanista dalla nascita e desideroso d’imporsi con la squadra che ha sognato da bambino. "Sandro ha lavorato tanto. Nel calcio succedono cose strane perchè nel primo giorno di raduno ho trovato Tonali, Leao e Krunic maturati e cresciuti tantissimo. Hanno avuto bisogno di qualche lezione passata per imparare nel futuro. Tonali ha tutto: ha gamba, posizionamento e qualità. Ora bisogna continuare così, ha detto Pioli.

Poi Brahim Diaz è in continua crescita mentre San Siro ha scoperto Olivier Giroud, che si è presentato ai suoi nuovi sostenitori con una doppietta decisiva. "Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan e di giocare nello stadio San Siro. E' una grande emozione. Sono molto felice della prestazione della squadra perchè abbiamo cominciato la partita giocando il nostro calcio. Abbiamo avuto un'ottima connessione in campo, avremmo potuto segnare di più ma il supporto dei tifosi è stato incredibile", ha spiegato l’attaccante francese.

Il Milan ha due giorni per completare la rosa e migliorarla. L’obiettivo è Romain Faivre del Brest, ma serve migliorare l’offerta. La richiesta dei francesi è di 15 milioni mentre per ora la dirigenza rossonera ne offre meno, ed è previsto un rilancio.