Milan stanco e concentrato sull'Europa? Palladino la pensa diversamente

Il Milan domani sera giocherà contro il Monza, all'U-Power Stadium, il match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Una partita non banale dal momento che arriva in mezzo al doppio confronto europeo con il Rennes. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, questa mattina è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di Stefano Pioli.

Il Milan è reduce dall'impegno europeo e giovedì dovrà completare l'opera in Francia, come la pensa Palladino su un'evntuale stanchezza rossonera: “Non credo alla stanchezza del Milan, anche perché hanno una rosa talmente ampia e forte da poter cambiare calciatori senza problemi. E la vittoria in Europa League può dare loro solamente ulteriore entusiasmo e verranno a Monza molto carichi".