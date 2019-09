Milan, stasera 100^ presenza con la maglia rossonera per Kessie

Questa sera contro l'Inter, Franck Kessie scenderà in campo ancora una volta dal primo minuto e taglierà così un traguardo importante: per il centrocampista ivoriano si tratta infatti la 100^ presenza con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo in rossonero, nell'estate 2017, l'ex Atalanta è il giocatore milanista con più presenze in tutte le competizioni (ha saltato solamente 10 partite su 109 totali).