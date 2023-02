Milan, stasera c'è il Torino prima della Champions: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Prima dell'impegno in Champions League, il Milan affronterà questa sera a San Siro il Torino, nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A; i rossoneri, dopo un mese disastroso, sono scesi al sesto posto in campionato con 38 punti, a +8 proprio sui granata di Juric.

Il match sarà arbitrato da Ayroldi, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Scarpa e dal quarto uomo Volpi. Al Var ci saranno invece gli arbitri Chiffi e Prontera.

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e su Zona DAZN, in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it.