Milan, stasera ci sarà il debutto del back-shirt sponsor

Questa sera sarà una gara da ricordare nella storia del Milan. Infatti, contro l'Udinese, farà il suo debutto il primo back-shirt sponsor del club rossonero: WeFox. Ecco il tweet della società di via Aldo Rossi: "Stasera saremo supportati dal nostro nuovo Partner per il dorso della maglia, WeFox, mentre scendiamo in campo: uniti nella nostra ambizione di rendere grandi questi colori!".

Tonight we will be supported by our new Back-of-shirt Partner, #wefox, as we take the field: united in our ambition to make these colours great! #MilanUdinese pic.twitter.com/9WGG21O9SC