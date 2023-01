Milan, stasera il posticipo contro la Lazio: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sarà ospite questa sera della Lazio, nella sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A; i rossoneri sono, attualmente, terzi in classifica a -12 punti dal Napoli con una partita in meno rispetto ai partenopei e all'Inter, in vantaggio di due punti, mentre la Lazio è sesta con 34 punti.

Arbitrerà il match Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Galetto e dal quarto uomo Abisso; al VAR ci sarà Aureliano,AVAR Paganessi.

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it.