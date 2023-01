Milan, stasera la prima del 2023 a San Siro: info e dettagli

MilanNews.it

Il Milan esordirà questa sera a San Siro nel 2023 ospitando la Roma, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A; entrambe le squadra sono reduci da due vittorie alla ripresa: i rossoneri, secondi in classifica con 36 punti a -5 dal Napoli, hanno espugnato lo stadio "Arechi" di Salerno, mentre la Roma, sesta a 30 punti, ha vinto a fatica in casa contro il Bologna.

Ad arbitrare il match ci sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Di Iorio e dal quarto uomo Aureliano; al VAR ci sarà Irrati, AVAR Piccinini.

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it.