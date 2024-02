Milan, stasera Thiaw tornerà titolare dopo 82 giorni dall'ultima volta

Malick Thiaw, tornato in campo giovedì contro il Rennes in Europa League, è pronto a tornare stasera titolare nella sfida di campionato in casa del Monza: il tedesco prenderà il posto di Simon Kjaer e farà coppia con Matteo Gabbia al centro della difesa milanista. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Thiaw tornerà titolare 82 giorni dopo l'ultima volta (Milan-Borussia Dortmund di Champions League, il 28 novembre scorso, quando poi si infortunò).

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: Domenica 18 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power, Monza

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it