Milan-Stella Rossa: Rafael Leao eletto MVP della partita

Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Stella Rossa, imponendosi per 2-1 a San Siro. Protagonista della serata è stato Rafael Leão, che ha brillato con un'ottima prestazione. Il suo gol al 42' ha aperto le marcature, mettendo in discesa la gara per i rossoneri.

La prestazione è stata caratterizzata da giocate e momenti decisivi. Il suo gol, un sinistro potente e preciso, ha sorpreso il portiere avversario, regalando il vantaggio ai rossoneri. Durante il match, Leão ha continuato a creare pericoli costanti per la difesa avversaria.

Le statistiche di Leão: 1 gol, 3 dribbling, 2 tiri in porta, 2 sponde e 28 passaggi completati. La sua capacità di mantenere il possesso e di creare occasioni è stata fondamentale per il successo. Con 90' giocati, Rafa si è dimostrato ancora una volta un elemento chiave per la squadra di Mister Fonseca.

Con il 55% dei voti, Leão è stato eletto MVP dai tifosi su AC Milan Official App, superando i compagni Abraham, Fofana e Gabbia. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Rafa, continua così!