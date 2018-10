Milan, stessi punti dell’anno scorso... ma con un Higuain in più

Fin qui, il cammino del Milan in campionato è stato alquanto deludente. Tra alti e bassi, i rossoneri hanno raccolto 12 punti in otto partite, subendo ben 11 gol. Insomma, non certo il massimo della vita per una squadra che, obiettivi alla mano, punta a un posto nella prossima Champions League. Come evidenzia il Corriere della Sera, i punti in Serie A, dopo otto gare, sono gli stessi dell’anno scorso, nonostante un Higuain in più nel motore. L’innesto di un grande bomber come il Pipita, dunque, almeno per il momento, non è bastato a scuotere il Milan.