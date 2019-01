Milan: stop Reina blocca A. Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - L'infortunio di Pepe Reina mette in standby la cessione in prestito di Antonio Donnarumma all'Olympiacos. Il portiere spagnolo ha infatti riportato una elongazione del soleo destro e starà fermo per almeno un paio di settimane, saltando così entrambi gli incontri contro il Napoli, la sua vecchia squadra. Per questa ragione la dirigenza del Milan non vuole privarsi, almeno per il momento, del terzo portiere, già utilizzato in condizione di emergenza nel derby di Coppa Italia contro l'Inter della scorsa stagione, e dovrebbe dare l'ok al trasferimento solo negli ultimi giorni di mercato, dopo il quarto di finale contro il Napoli, in programma martedì sera a San Siro. Intanto il direttore tecnico Leonardo questa mattina ha incontrato Ivan Cordoba, agente di Zapata, per discutere un possibile prolungamento del contratto, in scadenza a giugno: sul colombiano, ai box per noie muscolari, c'è un forte interessamento del Fenerbahce.