Milan, Stylsvig: "Abbiamo coinvolto i nostri fan in Cina durante tempi di crisi. Siamo orgogliosi"

In seguito alla grande crescita del brand Milan nel mondo cinese, Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha voluto parlare così della strategia del club rossonero: "Con il mondo colpito dalla pandemia, abbiamo dovuto adattarci rapidamente e trovare nuovi modi innovativi per entrare in contatto con i nostri oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo, inclusa la nostra enorme fanbase in Cina. Per questo, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner, abbiamo potuto creare e lanciare il Digital Summer Tour. La risposta è stata incredibile, a ulteriore dimostrazione dell'alto grado di coinvolgimento dei nostri fan a livello internazionale. Siamo molto orgogliosi del fatto che le nostre attività e i nostri sforzi per coinvolgere i fan in tempi così difficili abbiano ricevuto questi importanti riconoscimenti".