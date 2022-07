Milan su Chukwuemeka, Giraldi: "Gran talento: mi ricorda il primo Dele Alli"

MilanNews.it

Lunga intervista a Tuttomercatoweb per Filippo Giraldi, a lungo ds e chief scout del Watford. Tra i tanti temi trattati anche il profilo di un talento seguito proprio dal Milan per il centrocampo come Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell'Aston Villa. "Gioca all'Aston Villa, l'ho visto dal vivo più volte: interessante, elegante nelle movenze. Non ha giocato moltissimo, è un 2003 ma si vede che ha grande potenziale. Non è raro che i giovani inglesi arrivino velocemente alla possibilità di giocare, è lo step della conferma che poi è difficile. Mi ricorda il primo Dele Alli, ha grande facilità nelle giocate e grandi potenzialità. Alli si è un po' perso ora ma ha sempre avuto grandissime doti: lui come ruolo e come tipo lo ricorda".