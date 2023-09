Milan su Daka: i numeri in carriera dell'attaccante con Salisburgo e Leicester

In questo ultimo giorno di mercato, il Milan sta provando a chiudere l'arrivo in attacco di Patson Daka, attaccante del Leicester nato in Zambia il 9 ottobre 1998. Ecco i suoi numeri in carriera con le maglie del club inglese e del Salisburgo:

LEICESTER: 68 gol n 125 presenze

SALISBURGO: 15 gol in 74 presenze