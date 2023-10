Milan su Ouedraogo: il gioiello classe 2006 dello Schalke è la next big thing?

vedi letture

Dalla Germania, precisamente dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sports DE, arriva una voce decisamente interessante: il Milan, insieme a Bayern Monaco e Liverpool, è seriamente interessato ad Assan Ouedraogo dello Schalke 04. Si parla addirittura di un incontro tra le due dirigenze già questa settimana, con i rossoneri che sono sul giovane centrocampista dall'estate appena passata. La clausola rescissoria, valida dalla prossima estate, è di 20 milioni di euro.

Parliamo di un classe 2006 che quest'anno sta iniziando a guadagnarsi i gradi da titolare nello Schalke 04 in Zweite Liga: 9 match di campionato disputati ed un gol. All'esordio tra i grandi ha già 476 minuti all'attivo in questo campionato, 6 volte titolare e subentrato 3 volte: con il gol contro l'Hamburgo, partita persa 5-3, Ouedraogo ha timbrato il cartellino diventando il più giovane marcatore della storia dello Schalke 04 a 17 anni ed 80 giorni, battendo così il precedente record di Julian Draxler.

Ma che tipo di giocatore è? Difficile fare un'analisi completa di un 17enne con appena 9 partite tra i professionisti, ma è altrettanto difficile non notare questo ragazzone da 191 cm in mezzo al campo. È assolutamente a suo agio palla al piede e nell'avviare l'azione (prova spesso il lancio lungo per gli inserimenti dei compagni), ma quello in cui spicca veramente è la conduzione palla al piede. Non potrebbe essere altrimenti vista la sua fisicità prorompente. Per fare un esempio (un esempio eh, non un paragone), come Loftus-Cheek.

A prescindere dal prezzo e dall'effettiva fattibilità di un'eventuale operazione non ci stupisce che il Milan, nelle figure di Moncada e D'Ottavio, sia interessato ad Assan Ouedraogo: potrebbe essere la next big thing del calcio europeo.