Milan su Retegui? Il papà: "Mai avuto contatti con i rossoneri. A gennaio lo ha cercato l'Udinese"

Mateo Retegui da San Fernando, in provincia di Buenos Aires, può diventare il nuovo centravanti della Nazionale italiana. In possesso di passaporto comunitario grazie al nonno di Canicattì, il talento classe '99 del Tigre (in prestito dal Boca Juniors) è stato pre-convocato a sorpresa dal ct Mancini e si prepara a vivere la sua prima grande avventura europea. Per conoscerlo meglio e raccontare le sue sensazioni, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva suo padre Carlos Retegui, ex ct dell'Argentina di hockey su prato e vincitore di una medaglia d’oro alle Olimpiadi 2016.

Signor Retegui, come avete preso in famiglia la notizia della convocazione?

"La Nazionale italiana è una delle più grandi al mondo, noi e Mateo ne siamo ovviamente contentissimi. In famiglia abbiamo vissuto ore di profonda emozione e felicità, ma soprattutto orgoglio. Siamo fieri che sia stato chiamato dai campioni d'Europa".

Per chi non lo conoscesse, quali sono le sue principali qualità?

"Mateo è un attaccante con grande senso del gol e forza fisica. Nasce come interno di centrocampo, a sinistra e a destra, e poi si sposta in attacco".