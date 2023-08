Milan su Taremi: Conceiçao spinge per la sua permanenza al Porto

Tra gli ostacoli che il Milan dovrà superare per provare a portare Mehdi Taremi a Milanello c'è anche Sergio Conceiçao: come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico del Porto starebbe spingendo per la permanenza in Portogallo del centravanti iraniano.