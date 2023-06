Milan su Tijjani Reijnders: i numeri della sua stagione all'AZ Alkmaar

MilanNews.it

Tijjani Reijnders è uno degli obiettivi di mercato del Milan a centrocampo. Classe 1998, l'olandese ha un valore di mercato stimato sui 15 milioni. I rossoneri proveranno a strapparlo all'AZ Alkmaar, ma la trattativa non sembra semplice. Ecco il rendimento in numeri dell'ultima stagione di Reijnders: stagione lunghissima da 54 presenze tra campionato, coppa nazionale e Europa League. Sono ben 7 i gol, addirittura 12 gli assist.