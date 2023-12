Milan subito a Milanello dopo il Monza: previsto un allenamento in giornata

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Monza di ieri a mezzogiorno, il Milan ripartirà già oggi ad allenarsi a Milanello: seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri dall'inizio, mentre il resto del gruppo sosterrà un allenamento classico; c'è da preparare la sfida di venerdì alle 20:45 contro la Salernitana all'"Arechi", valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A.

MILAN-MONZA (3-0) | IL TABELLINO

Marcatori: 3’ Reijnders, 41’ Simic, 76’ Okafor.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjær (dal 67’ Bartesaghi), Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (dal 67’ Bennacer), Reijnders, Pobega (dal 24’ Simic); Pulisic, Giroud, Leão [dal 67’ Okafor (dal 80’ Chukwueze)]. A disp.: Mirante, Nava, Jiménez, Nsiala; Adli, Krunić, Romero, Jović. All.: Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Carboni A. (dal 80’ Izzo); Pereira, Gagliardini, Pessina (dal 64’ Akpa-Akpro), Kyriakopoulos (dal 54’ Ciurria); Colpani (dal 63’ Carboni V.); Mota, Colombo (dal 54’ Marić). A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati, Bondo, Machin, Vignato. All.: Palladino.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Ammoniti: 34’ Reijnders, 55’ Carboni A, 90’+2 Gagliardini.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.